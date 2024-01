Ford zeigt neues Infotainmentsystem mit Android

Ford setzt in Zukunft auf Android im Auto, dieser Schritt wurde 2021 erstmals von Ford bestätigt. Es war eine Weile unklar, welchen Ansatz man verfolgt, denn es gibt Android Automotive (so nennt sich die Plattform von Google) mit Google und ohne.

Wer auf Google verzichtet, der bekommt dann aber keinen Google Play Store, kein Google Maps, kein YouTube und muss auch sonst schauen, dass er die Apps für das Auto selbst bereitstellt. Daher geht Ford lieber den Weg mit Google im Auto.

Ford setzt jetzt auf Google im Auto

Heute hat Ford erstmals die neue „Ford Digital Experience“ in den USA gezeigt und demonstriert, wie wichtig dieser Wechsel für die Marke ist. Es gibt eine sehr gute und extrem aufwändige Pressemitteilung und viele US-Medien wurden eingeladen.

Diese Woche liegt der Fokus auf dem neuen Innenraum für den Lincoln Nautilus (Bild unten), der unter anderem ein 48 Zoll großes Display bekommen wird. Doch das ist nur der Anfang, dieses Infotainmentsystem ist die große Zukunft von Ford.

Mit der neuen Software gibt es nicht nur die Google-Apps, es gibt auch Spotify, es gibt Amazon Prime Video, iHeartRadio und alle Apps, die in Zukunft für Android Automotive optimiert werden und im Google Play Store landen, das ist der Vorteil.

Ein kleines Exklusivspiel hat sich Ford übrigens auch noch gesichert, denn Asphalt Nitro 2 funktioniert nur bei Ford und kann auf den Displays mit Controller direkt im Auto gezockt werden. Und der neue Chrome-Browser ist natürlich auch mit dabei.

Die Hardware-Basis ist jetzt deutlich schneller, bietet 5G, einen WLAN-Hotspot und natürlich gibt es OTA-Updates für die Zukunft. Lincoln macht wie erwähnt bei Ford den Anfang, doch wie sieht es eigentlich mit dem kommenden Ford Explorer aus?

Da hielt sich Ford bei der Ankündigung mit einer Aussage zum OS im Auto zurück und wir wissen es weiterhin nicht. Ford hat aber mitgeteilt, dass wir „gespannt“ auf weitere Ankündigungen (Autos) der neuen „Ford Digital Experience“ sein sollen.

Google hat es also geschafft, man erobert mit Android das Auto. Polestar, Volvo, Renault, Ford, Nissan, Honda, die Zahl wächst. Selbst Marken, die es gerne selbst angehen, wechseln gerade, das für mich beste Beispiel ist Porsche. Und es würde mich nicht wundern, wenn auch andere VW-Marken bald direkt auf Google setzen.

Einige Marken nutzen übrigens nur Android als Basis, wie BMW oder Mercedes, sind aber der Meinung, dass sie die Google-Dienste (noch) nicht im Auto benötigen.

Bei Ford wird es neben Android Automotive und Google übrigens weiterhin Apple CarPlay geben und Android Auto, wenn man das interne Android nicht nutzen will, ist ebenfalls möglich. Das soll laut Ford auch in Zukunft so bleiben. Ich bin mal auf die Details für Europa gespannt, denn Ford Deutschland schweigt bisher dazu.

BMW und die Neue Klasse: So sieht die Elektroauto-Offensive aus BMW wird kommendes Jahr mit der Neuen Klasse starten, einer Plattform, die in erster Linie für Elektroautos optimiert ist. Es ist laut Automobilwoche die größte Investition in der Geschichte von […]22. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->