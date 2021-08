Kia EV4: Das nächste Elektroauto soll 2022 kommen

Kia präsentierte mit dem Kia EV6 das erste Elektroauto, welches die neue E-GMP-Plattform für Elektroautos nutzt. Man teilt sich die Plattform mit Hyundai, die mit dem Ioniq 5 das entsprechende Pendant anbieten. Doch was kommt danach?

Laut Auto Express werden wir unter anderem einen großen Elektro-SUV mit bis zu 7 Sitzen bekommen, den man als EV7 oder EV8 vermarkten könnte. Das Modell zielt vor allem auf den US-Markt ab, in Europa liegt der Fokus wohl auf dem Kia EV4.

Kia EV4 als neuer Elektro-Bestseller?

Das soll ein Crossover werden, der zwar etwas kürzer als der EV6 (4,7 Meter) ist, dafür aber womöglich die gleichen Akkus bekommt. Also quasi ein Angriff auf einen VW ID.5 oder den Audi Q4 e-tron in der Sportback-Variante. Allerdings hat Kia hier weiterhin den Vorteil, dass man in dieser Klasse die 800-Volt-Technologie nutzt.

Kia möchte bis 2025 insgesamt 11 Elektroautos auf den Markt bringen, darunter 5 EV-Modelle, welche die Elektro-Plattform nutzen (es wird auch weiter umgebaute Verbrenner geben). Der Kia EV4 könnte aber, noch mehr als der Kia EV6, genau den Trend der Zeit treffen und ab 2023 der Elektro-Bestseller von Kia werden.

Mit diesem Modell unterscheiden sich Kia und Hyundai beim nächsten Schritt dann übrigens auch, denn ein großes SUV ist bei Hyundai auch für 2024 geplant, hier geht man mit dem Ioniq 6 aber kommendes Jahr in eine ganz andere Richtung.

