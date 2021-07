Hyundai Ioniq 5 N: Version mit mehr Power kommt 2022

Die N-Reihe von Hyundai wird immer beliebter und da wundert es uns nicht, dass auch der kommende Hyundai Ioniq 5 mit N-Branding kommen soll. Gegenüber Car hat Hyundai den Schritt bestätigt, das Modell soll dann 2022 kommen.

Hyundai Ioniq 5 N mit 430 kW?

Details zum Hyundai Ioniq 5 N gibt es noch keine und als das Elektroauto offiziell vorgestellt wurde, da wurde zwar eine Version mit Dual-Motor gezeigt, aber die kommt derzeit auf maximal 225 kW (305 PS) mit 605 Nm Drehmoment.

Wir wissen bereits, dass da noch deutlich mehr möglich ist, denn der Kia EV6 nutzt die gleiche Plattform und Basis und wurde bereits als GT-Version angekündigt. Die GT-Version kommt mit 430 kW (585 PS) und 740 Nm Drehmoment daher.

Ich vermute mal, dass wir genau diese Konfiguration dann auch kommendes Jahr bei Hyundai sehen werden, vielleicht gibt es ein paar PS mehr oder weniger. Der große Akku mit 72,6 kWh dürfte hier zur Standardausstattung gehören.

Und was wird so ein Hyundai Ioniq 5 N kosten? Die aktuelle Allradversion mit dem großen Akku kostet fast 50.000 Euro ohne Extras, daher gehe ich mal davon aus, dass wir über mindestens 50.000 bis 55.000 Euro beim N-Modell sprechen.

Wann werden wir den Hyundai Ioniq 5 N sehen? Das wollte man noch nicht sagen, aber im September steht die IAA 2021 in München an und die Automesse wäre ein guter Zeitpunkt, um so ein sportliches Elektroautos offiziell zu zeigen.

