Kia EV9: So sieht der Elektro-SUV der Zukunft aus

Kia hat die L.A. Auto Show genutzt, um das Konzept für den Kia EV9 endlich final zu enthüllen, die erste Preview gab es bereits vor ein paar Tagen. So stellt sich Kia also die Zukunft der Elektro-SUVs vor und das erinnert stark an den Hyundai Ioniq 7.

-->

Natürlich nutzt man auch hier wieder die E-GMP-Plattform für Elektroautos, die ein 800-Volt-System mitbringt. Optisch erinnert der Kia EV9 aber nicht nur an das Pendant von Hyundai, ich musste auch an das SUV-Konzept von Volvo denken.

Wie auch Hyundai peilt Kia mit diesem Elektro-SUV eine Reichweite von 483 km an und möchte bis zu 350 kW am Schnelllader bieten. Weitere Details, wie zur Größe des Akkus oder zur Leistung, gibt es noch nicht – der EV9 kommt aber erst 2024.

Auch Kia will eine „luxuriöse Lounge“ im Innenraum bieten, die Fahrersitze drehen sich also bei Bedarf nach hinten und man kann wie in einem Wohnzimmer mit den hinteren Personen kommunizieren – eine Option für einen Tisch gibt es auch.

Wir sprechen beim Kia EV9 über ein 4,9 x 2 x 1,8 Meter großes Elektroauto, das wird also kein kompakter Stadtflitzer sein. Mal schauen, was am Ende von diesem Konzept übrig bleibt – und wann wir endlich kompakte Elektroautos von Hyundai und Kia sehen werden. Ich sag es mal so: Wer große SUVs mag, der kommt mit dem Wandel voll auf seine Kosten. So langsam fehlen aber doch die Alternativen.

Kia EV9 in ersten Konzept-Videos

-->