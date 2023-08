Kia kündigt neue Version des EV6 für Freitag an

Kia möchte diese Woche eine neue Version des EV6 präsentieren und hat sogar einen Livestream am Freitag um 20:25 Uhr deutscher Zeit geplant. Es handelt sich um eine limitierte Version, die man im Rahmen der Monterey Car Week präsentiert.

Weitere Details haben wir noch nicht, nur den Livestream und ein erstes Bild, das aber stark verdunkelt wurde. Die Front unterscheidet sich aber von der normalen Version, das sieht mir eher nach GT aus. Kommt eine neue Performance-Version?

Schauen wir mal, ich werde mir das zwar anschauen, aber so eine Version ist jetzt nicht wichtig genug, um noch am Freitag darüber zu berichten. Falls euch das also interessiert, dann speichert euch gerne den Livestream unten (unter dem Teaser).

