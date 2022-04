Neuer Kia Niro EV kommt im Sommer

Kia streicht den e-Niro und führt stattdessen den Niro EV ein. Damit passt der Niro in der zweiten Generation etwas besser zu kommenden Modellen wie dem EV6 und EV9. Doch unter der Haube hat sich beim Kia Niro EV nicht so viel verändert.

Kia Niro EV nur noch mit großem Akku

Der kleine Akku ist Geschichte und es gibt jetzt nur noch die große Version mit 64,8 kWh, die für eine Reichweite von bis zu 463 Kilometern sorgt. Das ist der WLTP-Wert, der aber laut Kia noch nicht final feststeht und nur vorläufig ermittelt wurde.

Angetrieben wird der Kia Niro EV von einem Elektromotor an der Vorderachse mit 150 kW und geladen wird mit bis zu 75 kW am Schnelllader oder bis zu 11 kW an der Wallbox. Ja, da geht deutlich mehr, immerhin konditioniert der Akku jetzt vor.

Die Händler nehmen laut Kia ab sofort Bestellungen für den neuen Kia EV an, der bei 39.990 Euro startet. Auf der Homepage von Kia findet man die neue Version aber noch nicht, dort wird noch der e-Niro gelistet. Neue Hybride gibt es übrigens auch, die kommen im Juni, die elektrische Version wird dann ab Juli ausgeliefert.

Kia wirbt zwar damit, dass man mit Abzug der Prämie (jedenfalls noch 2022) bei 30.420 Euro startet, aber mit Blick auf die Entwicklung bin ich mir nicht so sicher, ob das ein attraktives Angebot ist. Immerhin bekommt man da auch schon Autos, die mit einer Elektro-Plattform gebaut wurden und hier und da mehr bieten.

Die Reichweite ist mit Blick auf den Preis aber gut und der Niro scheint ja durchaus beliebt zu sein. Daher ist es schön, dass man die elektrische Version neu auflegt.

