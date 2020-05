Kirin: Huawei lässt ersten Chip von SMIC in China produzieren

Huawei hat mit dem Kirin 710A den ersten Chip von Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) in Shanghai produzieren lassen. Es handelt sich dabei um einen SoC für Einsteigermodelle, der im 14-nm-Verfahren gefertigt wird.

Huawei: Komplett unabhängig von den USA

Diese Meldung klingt eigentlich unspektakulär, immerhin werden wir in wenigen Monaten über erste Chips sprechen, die im 5-nm-Verfahren gefertigt werden. Das Spannende an dieser Nachricht ist aber: Man verzichtet auf TSMC.

Bisher wurden die Kirin-Chips von TSMC produziert und die meisten Chips werden sicher auch weiterhin dort gefertigt. Doch die US-Regierung hat im März bereits angedeutet, dass man nun versuchen möchte, TSMC die Produktion von Kirin-Chips zu untersagen. Grund: TSMC nutzt geistiges Eigentum der USA.

Es ist noch unklar, ob man mit diesem Plan erfolgreich sein wird, denn damit wird man nicht nur Huawei, sondern auch der US-Wirtschaft schaden. Doch vor allem die Corona-Krise hat gezeigt, dass der Streit zwischen den USA und China immer mehr zu eskalieren droht. Ausgeschlossen ist so ein Schritt also nicht.

Huawei: Honor Play 4T mit Kirin 710A

Das Honor Play 4T soll mit dem Kirin 710A ausgestattet sein und jeder Mitarbeiter von SMIC hat wohl ein Modell am Wochenende bekommen, so die Global Times. In diesem Fall wurden die Chips ohne geistiges Eigentum der USA gefertigt.

Huawei möchte also nicht nur bei der Software komplett unabhängig werden, auch bei der Hardware ist man aktiv. Es wird vielleicht noch eine Weile dauern, aber in ein paar Jahren werden vielleicht auch Modelle wie ein Huawei P60 Pro mit einem Kirin-Chip von SMIC und nicht von TSMC auf den Markt kommen.

