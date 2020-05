Snapdragon 875: Details zum Flaggschiff-SoC für 2021

Wir werden vermutlich noch 2020 die ersten SoCs sehen, die im 5-nm-Verfahren gefertigt werden. Huawei ist mit dem neuen Kirin-Chip ein guter Kandidat und bei Apple werden wir diesen Schritt wohl beim iPhone 12 im Herbst sehen.

Qualcomm ist wie immer etwas später, soll aber 2021 ebenfalls folgen und beim Snapdragon 875 (falls er so heißt, davon ist aber auszugehen) nachziehen. Wir werden den SoC dann in knapp einem Jahr in Smartphones sehen.

-->

Bei 91mobiles hat man nun erste Details erfahren und diese veröffentlicht. Das neue X60-Modem für 5G, welches Qualcomm bereits vorgestellt hat, soll mit von der Partie sein, ebenso wie eine neue GPU, VPU und DPU von Adreno.

VPU: Video Processing Unit

DPU: Display Processing Unit

Details zur Performance gibt es noch keine, aber mit dem 5-nm-Verfahren dürften wir Ende 2020 und Anfang 2021 wieder einen größeren Schritt sehen – auch bei der Effizienz der Chips. Die neuen ARM-Prozessoren sollen sogar so viel Power mitbringen, dass Apple sie ab 2021 in ersten Macs verbauen möchte.

Snapdragon 875: Mögliche Spezifikationen

Kryo 685 CPU built on Arm v8 Cortex tech

3G/ 4G/ 5G modem –Millimeter wave (mmWave) and sub-6 GHz bands

Adreno 660 GPU

Adreno 665 VPU

Adreno 1095 DPU

Qualcomm Secure Processing Unit (SPU250)

Spectra 580 image-processing engine

Snapdragon Sensors Core Technology

External 802.11ax, 2×2 MIMO, and Bluetooth Milan

Compute Hexagon DSP with Hexagon Vector eXtensions and Hexagon Tensor Accelerator

Quad-channel package-on-package (PoP) high-speed LPDDR5 SDRAM

Low-power audio subsystem combined with Aqstic Audio Technologies WCD9380 and WCD9385 audio codec

NFC mit Standard zum kabellosen Laden Qi hat sich als Standard beim kabellosen Laden durchgesetzt und wird vermutlich auch der Standard bei den meisten Geräten bleiben. Doch das NFC Forum hat nun grünes Licht für die „Wireless Charging Specification (WLC)“ bekommen. Das bedeutet, dass NFC-Modelle bald…7. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->