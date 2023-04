Klarna macht Festgeldanlagen attraktiver

Klarna hat die Zinsen für sein Festgeldangebot erhöht. Bis zu 3,26 % p.a. sind somit aktuell möglich. Damit positioniert man sich gegen die Hochzinswochen bei WeltSparen.

Klarna Festgeld+ ist ein Festgeldkonto in der Klarna-App. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert unbegrenzt viele Festgeldkonten eröffnen. Benötigt wird dafür das kostenfreie Klarna Bankkonto, welches ebenfalls per App rein digital eröffnet werden kann.

Die Konditionen des Klarna Festgeldes werden ab sofort wie folgt angepasst:

6 Monate: 2,08 % p.a.

12 Monate: 3,13 % p.a.

24 Monate: 3,16 % p.a.

36 Monate: 3,21 % p.a.

48 Monate: 3,26 % p.a.

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

Zum Klarna Festgeld →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->