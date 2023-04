Sparen lohnt sich wieder: WeltSparen startet Hochzinswochen

Das Fintech Raisin hat mit seiner Marke WeltSparen die „Hochzinswochen“ gestartet. Mit dabei ist auch eine Bank mit deutscher Einlagensicherung.

Die Zinsen klettern aktuell nicht nur bei Tagesgeldern in die Höhe, sondern auch im Festgeldbereich bewegt sich etwas. Hier ist WeltSparen eine verlässliche Anlaufstelle in beiden Bereichen. Ich bin dort bereits seit vielen Jahren zufriedener Kunde und weiß die unkomplizierte Abwicklung der Anlagemöglichkeiten zu schätzen.

WeltSparen startet die Zins-Offensive

Während der nun verfügbaren „Hochzinswochen“ bei WeltSparen erhalten Kunden höhere Zinssätze auf Tages- und Festgeld mit bis zu 3,60 % p. a. – und zwar exklusiv auf der WeltSparen-Plattform. Den höchsten Zinssatz gibt es dabei sogar von einer Bank mit deutscher Einlagensicherung.

Die vier teilnehmenden Partnerbanken Nordax Bank (Schweden), Collector Bank (Schweden), Orange Bank (Frankreich) und Aareal Bank (Deutschland) bieten Tages- und Festgelder zu unterschiedlichen Laufzeiten und überdurchschnittlichen Zinsen an. Gut zu wissen: In Schweden und Frankreich fällt keine Quellensteuer an.

Die Angebote sind nur für begrenzte Zeit erhältlich – Kunden können sich die Angebote bei Interesse noch bis zum 28. April 2023 sichern. Neukunde kann man schnell und unkompliziert rein digital per VideoIdent werden.

Zu den WeltSparen Hochzinswochen →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->