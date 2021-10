Klarna und Stripe gehen strategische Partnerschaft ein

Die Payment-Plattform Stripe hat heute eine strategische Partnerschaft mit dem Payment-Dienstleister Klarna bekannt gegeben.

Demnach können Einzelhändler in 19 europäischen Ländern und den USA Klarna nun „innerhalb weniger Minuten“ als Zahlungsmethode aktivieren und so Verbrauchern als Zahlungsoptionen anbieten.

Die Bezahlmethoden von Klarna ermöglichen Online-Shoppern, Produkte sofort zu erhalten und über einen längeren Zeitraum zurückzuzahlen. Händler verzeichnen daher laut Klarna eine deutlich höhere Conversion Rate (30 Prozent höher) und Umsatzsteigerungen (durchschnittlicher Bestellwert 41 Prozent höher).

Darüber hinaus ist Stripe in den USA und Kanada jetzt der bevorzugte Partner für die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen von Konsumenten an Klarna. Klarna hat mehr Zahlungsvolumen zu Stripe verlagert als ursprünglich geplant und arbeitet mit Stripe nun für etwa 90 Prozent seiner Zahlungen in den USA und Kanada zusammen.

Die beiden Unternehmen planen nach eigenen Angaben, ihre Partnerschaft weiter auszubauen und in Zukunft auf weitere Länder und Produkte auszuweiten.

