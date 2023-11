Kleinanzeigen startet Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS

„Kleinanzeigen“ hat eine verbesserte Sicherheitsmaßnahme eingeführt, indem die Zwei-Faktor-Authentifizierung nun in ausgewählten Fällen per SMS statt nur per E-Mail erfolgt.

Dieser Schutzmechanismus soll das Risiko eines sogenannten „Account Takeovers“ reduzieren, bei dem sich Kriminelle unberechtigt Zugang zu Nutzerkonten verschaffen. Die SMS-Verifizierung wird insbesondere bei auffälligen Aktivitäten oder bei Verdacht auf Fremdzugriffe durchgeführt. Mit diesem Ansatz umgeht die Authentifizierung das E-Mail-Postfach des Nutzers, was die Hürden für „Hacker“ erhöht.

Der bisherige Nutzen für Betrüger, die Zugriff auf das E-Mail-Postfach ihrer Opfer hatten, entfällt damit, da die Bestätigung jetzt über einen per SMS erhaltenen Code erfolgt. Auch wenn die Nutzer nicht auf ihre SMS zugreifen können, bleibt ihr Konto vorerst gesperrt, was den Zugriff für Kriminelle erschwert.

Übrigens: Bis 24. Dezember 2023 bietet Kleinanzeigen für die ersten 75.000 Käufe, die über die Bezahlfunktion von Kleinanzeigen mit dem Aktionscode „XMAS“ getätigt werden, einen kostenlosen Versand per DHL an.

