XMAS-Aktion: Kleinanzeigen verschenkt DHL-Versandkosten

Vom 28. November bis maximal 24. Dezember 2023 bietet Kleinanzeigen (ehemals Ebay Kleinanzeigen) für die ersten 75.000 Käufe, die über die Bezahlfunktion von Kleinanzeigen mit dem Aktionscode „XMAS“ getätigt werden, einen kostenlosen Versand per DHL an. Dabei übernimmt also Kleinanzeigen die Versandkosten von DHL in vollem Umfang.

Das Angebot gilt für alle bei Kleinanzeigen angebotenen Paketgrößen von DHL, jedoch nur für die Kategorien, in denen die Bezahlfunktion verfügbar ist. Die Bezahlung muss im Aktionszeitraum abgeschlossen werden.

Der Aktionscode „XMAS“ kann pro Nutzer dreimal eingelöst werden, ist nicht übertragbar und wird weder bar ausbezahlt noch gutgeschrieben.

Alle Details zur Aktion findet ihr online auf einer Sonderseite.

