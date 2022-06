Kombivoucher: HD+ Verlängerung inklusive HD+ ToGo startet ab Juli

Ab Anfang Juli soll mit dem Kombivoucher „HD+ Verlängerung inklusive HD+ ToGo“ ein neues HD+ Angebot verfügbar sein.

Erhältlich ist die Verlängerung dann für zwölf Monate zum Preis von 95 Euro. Nutzer können damit die HD-Sender sowohl auf ihrem großen TV als auch mobil zu Hause, unterwegs oder im Urlaubsdomizil nutzen, denn HD+ ToGo kann in der ganzen EU genutzt werden. HD+ ToGo ist bereits im September 2021 an den Start gegangen, war bisher allerdings ausschließlich als Zubuchoption für HD+ Abonnenten im Webshop erhältlich.



Durch den Kombivoucher verlängern Kunden das HD+ Sender-Paket und erhalten zusätzlich das mobile Produkt HD+ ToGo mit über 80 HD-Sendern sowie „Komfortfunktionen“ wie den Neustart laufender Sendungen oder die Suchfunktion sowie den Zugriff auf Mediatheken.

Möglich sind zwei gleichzeitige Streams auf bis zu fünf verschiedenen Mobilgeräten. Voraussetzung hierfür ist die Installation der HD+ App, die sowohl für iOS als auch für Android-Geräte verfügbar ist. Der Kombivoucher ist nutzbar für HD+ SAT und HD+ IP.

Zwar gleichen sich der blaue Kombivoucher und der herkömmliche orange HD+ Verlängerungsvoucher in Größe und Form, unterscheiden sich jedoch in Farbe und im Preis: Statt die Einzelpreise für die Verlängerung von HD+ (75,- EUR) und HD+ ToGo (60,- EUR) zusammenzurechnen, bietet HD+ den Kombivoucher online und im Handel für 95,- EUR an. Die User sparen damit 40,- EUR.

