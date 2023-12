Kommt Windows 12? Microsoft hat sehr große Pläne für 2024

Microsoft überarbeitet gerade die Strategie von Windows und plant in Zukunft nur noch ein großes Update pro Jahr (derzeit sind es zwei Updates). Das heißt nicht, dass gar keine neuen Funktionen außerhalb des großen Updates kommen, aber der Fokus liegt eben darauf. Und für 2024 steht ein großer Schritt bei Windows an.

Das Unternehmen arbeitet laut Windows Central mit Hochdruck an einer neuen Version, deren Fokus – Überraschung – sehr stark auf KI liegt. Es soll viele neue KI-Funktionen, wie Wallpaper und mehr geben. Außerdem optimiert man Windows besser für ARM-Chips, denn da hat Qualcomm ebenfalls große Pläne für 2024.

Neben KI liegt ein weiterer Fokus auf der Akkulaufzeit für Laptops, bei einigen Modellen sollen bis zu 50 Prozent weniger Akkuverbrauch möglich sein. Es soll auch eine „grüne Energie“-Funktion kommen, die erkennt, wenn man eine Quelle mit nachhaltiger Energie nutzt und nur dann lädt. Doch wie heißt das Windows?

Plant Microsoft bereits Windows 12 für 2024?

Bleibt Microsoft bei Windows 11 und wird es ein großes Update? Geht man den Weg zu Windows 12, wie es sich bereits angedeutet hat? Das ist laut Quelle noch nicht entschieden, liegt aber in den Händen des Marketingteams. Es wird ein sehr großes Update für Windows, ja, ob es aber Windows 12 heißt, ist noch unklar.

Laut Quelle blickt Microsoft auf eine größere Fragmentieren zwischen Windows 10 und Windows 11, als man das gerne hätte. Und sollte man die neue Version auch noch Windows 12 nennen, wäre das nicht förderlich. Doch wie gesagt, es ist am Ende auch nur ein Name, der Schritt für Windows wird so oder so sehr groß sein.

Galaxy AI: Samsung verspricht eine „neue Ära“ Die neue Galaxy S-Reihe rückt immer näher und bevor wir wohl 2025 einen kleinen Neuanfang sehen, steht zunächst das S24-Lineup für 2024 an. Da tut sich optisch nicht viel und […]7. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->