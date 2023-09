Konsolen und das langsame Ende des Laufwerks

Steuern wir auf eine rein digitale Zukunft bei Konsolen hin? Die Anzeichen sind da, aber das dürfte dennoch viele Jahre in der Zukunft liegen. Die aktuelle Generation scheint jedoch schon den Grundstein für die Zukunft ohne ein Laufwerk zu legen.

Das Laufwerk wird langsam entfernt

Den Anfang dürfte die neue Sony PlayStation 5 in ein paar Wochen machen, die man zwar weiter mit einem Laufwerk nutzen kann, das ist aber nicht mehr von Haus aus integriert. Wer ein Laufwerk möchte, muss es kaufen und extern anbringen.

Dann geht es kommendes Jahr mit dem Mid-Gen-Upgrade der Xbox weiter, denn die neue Xbox Series S kommt natürlich wieder ohne Laufwerk, das gibt es jetzt auch nicht, die ganz neue Xbox Series X wird sich aber ebenfalls davon trennen.

Ich wette, dass die Hersteller jetzt schauen, wie das beim Kunden ankommt und ob es angenommen wird. Microsoft denkt sowieso über einen noch digitaleren Ansatz mit Cloud bei der nächsten Xbox-Generation nach, wozu dann noch ein Laufwerk?

Das große Problem ohne Laufwerk

Es ist mir klar, welche Vorteile so ein Laufwerk mitbringt, denn so kann man sich auch mal gebrauchte Spiele kaufen oder eigene Spiele verkaufen. Und man ist am Ende nicht von den digitalen Stores abhängig, wo die Preise eben festgelegt sind.

Nintendo ist da ein gutes Beispiel, denn selbst fast 10 Jahre alte Spiele bietet man im eShop zum Vollpreis an, da kann man aber im freien Handel sparen und dort findet man häufiger Angebote, weil die Händler eben auch in Konkurrenz stehen.

Für den Nintendo eShop gibt es aber keine Konkurrenz, daher wäre das durchaus auch im Interesse der Hersteller. Falls es aber wirklich so kommt, dann wird die EU sicher einspringen, sie schreibt auch bald Alternativen für den Apple App Store vor.

Derzeit hat Apple also ein Monopol bei iOS, aber das wird sich bald ändern. Nicht weltweit, aber in Europa wird man alternative Stores beim iPhone zulassen müssen.

Die digitale Zukunft der Konsolen

Steuern wir bei den Konsolen auf eine digitale Zukunft ohne Laufwerk zu? Ich weiß es nicht, aber die neue Xbox Series X ohne Laufwerk ist für mich bisher der beste Beweis dafür. Und ein großer Anteil der Verkäufe ist mittlerweile sowieso digital.

Hinzu kommt noch ein Aspekt: Die Umwelt. Man könnte sich die ganzen CDs und Karten sparen, die irgendwann sowieso im Müll landen. Grundsätzlich fände ich diesen Schritt gar nicht so schlecht, aber nur, wenn es eine Lösung gibt, die dann auch verhindert, dass Sony, Microsoft und Nintendo ein reines Monopol haben.

Ja, der Gebrauchtmarkt wäre damit vielleicht Geschichte, das ist leider der große Nachteil, für den mir keine Lösung einfällt. Aber ob dieser die Entwicklung aufhält?

