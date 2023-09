Microsoft plant nächste Xbox-Generation für 2028

Machen wir mit dem größten Xbox-Leak in der Geschichte der Xbox weiter, denn wir haben nicht nur die Details zum Mid-Gen-Upgrade für 2024 und die Liste der Bethesda-Spiele für euch, es gibt sogar schon Details zur ganz neuen Xbox.

Nächste Xbox-Generation kommt 2028

Microsoft plant angeblich eine neue Xbox-Generation für 2028 und hat dabei eine große Vision, ein „immersives Spiel & App“-Erlebnis. Es soll also vollkommen egal sein, wie und wo ihr Xbox-Spiele zockt, ihr bekommt immer das gleiche Erlebnis.

Dazu wird Cloud-Gaming weiter ausgebaut und bei der Xbox selbst könnte sogar der Wechsel zu ARM anstehen. Bei der GPU arbeitet man mit AMD zusammen und neues DirectX und weitere Standards, die 2028 normal sind, werden eingeplant.

Darüber hinaus ist ein „leichtes OS“ geplant, welches nicht nur auf Konsolen mit viel Power, sondern auch auf Handhelds für unter 99 Dollar läuft. Microsoft verfolgt mit der nächsten Xbox-Generation noch mehr den hybriden Ansatz beim Gaming.

Es ist natürlich noch sehr früh für konkrete Details, aber die Planung so einer neuen Konsole beginnt viele Jahre vorher, so eine Roadmaps stellt man nicht so nebenbei auf. Immerhin muss man schauen, ob die Partner diese Technologien parat haben.

Wir können aktuell schon beobachten, wie Microsoft mit Partnern den Fokus auf Handhelds mit Cloud-Gaming legt und ich wette, dass die Nintendo Switch, das Steam Deck und Co. den Anstoß gegeben haben, dass man das weiter verfolgt.

