Kopiert hier OnePlus das Konzept von Nothing?

Als Carl Pei von OnePlus ging, da startete er direkt eine neue Marke: Nothing. Und nach einem Kopfhörer kam ein Smartphone. Das Nothing Phone 1 ist ein normales Android-Smartphone, ich würde es als 0815-Gerät bezeichnen, doch es gibt eine Besonderheit: Eine Rückseite mit LEDs, die wild leuchten und blinken können.

So wollte sich Nothing direkt zum Start abheben und das funktionierte ja auch irgendwie, denn man bekam viel Aufmerksamkeit der Medien. In ein paar Tagen werden wir das OnePlus 11 Concept sehen und das besitzt blaue Streifen auf der Rückseite, die aussehen, als würden sie leuchten. Hier ein weitere Teaserbild:

Hat sich OnePlus also das Konzept von Nothing angeschaut und gedacht, dass man das doch auch kann? Werden wir in ein paar Tagen ein OnePlus 11 mit ein paar blauen Leuchtstreifen auf der Rückseite sehen? Möglich, aber es soll am Ende nur ein Konzept sein. Wobei eine andere Sache meine Aufmerksamkeit geweckt hat.

Eine Periskop-Zoom-Kamera erkennt man an der quadratischen Form und das sieht mir doch stark nach einer solchen aus. Fällt das OnePlus 11 Concept also nicht nur mit einer leuchtenden Rückseite, sondern spannender Hardware auf? Möglich. Aber wie gesagt, das wird nur ein Konzept sein, vielleicht werden wir das so nie sehen.

PS: So sieht das beim Nothing Phone 1 aus.

