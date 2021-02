Ladefuchs: Die günstigste Ladekarte für E-Autos finden

Die App „Ladefuchs“ steht ab sofort für iOS bereit. Auch die Android-Ausgabe sollte in Kürze bei Google Play aufschlagen.

Mit dem Angebot kann man als User schnell und unkompliziert die günstigste Ladekarte an einer Elektro-Ladesäule ausfindig machen. Im Grunde war es das auch schon. Das kostenfreie Programm will also vor allem mit Einfachheit punkten und für mehr Durchblick im „Ladedschungel“ sorgen.

Bisher sind erstmal nur 10 Ladesäulenanbieter in der App hinterlegt. Das ist für den Start sicher schon ganz nützlich. Spezielle Kundentarife können allerdings noch nicht berücksichtigt werden. Beides Punkte, welche bei der zukünftigen Entwicklung geprüft werden sollen.

Frohlocket! Der Release vom #Ladefuchs (iOS & Android) steht kurz bevor! Noch diese Woche geht’s los — schnell hier kostenlos vorbestellen: https://t.co/t9niUIDLiz pic.twitter.com/98SLh5du9w — Ladefuchs (@ladefuchs) February 23, 2021

