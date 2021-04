Ladeinfrastruktur vor Ort: Bund will 300 Millionen Euro investieren

Um die Ladeinfrastruktur in Deutschland auszubauen, wird das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nun 300 Millionen Euro in die Hand nehmen. Es soll damit in erster Linie die „Ladeinfrastruktur vor Ort“ ausgebaut werden.

Bedeutet: Das Geld wird in Ladeplätze an „Supermärkten, Hotels, Restaurants, Schwimmbädern oder Sportplätzen“ investiert. Ziel ist es dort neue Ladesäulen zu planen, wo „die Autos ohnehin schon parken“, so Andreas Scheuer heute.

Kleinere und mittlere Unternehmen können ab dem 18. April einen Antrag stellen und es sollen bis zu 80 Prozent der Investitionskosten übernommen werden. Die Details zu dieser Förderung gibt es auf der offiziellen Webseite des BMVI.

Ich will jetzt gar nicht so viel über Scheuer und die schlechte Politik sprechen, denn jede Förderung in diesem Bereich ist gut und bringt und weiter. 300 Millionen sind zwar nur ein Anfang, aber immerhin ist es das: Ein Anfang. Und ja, ich glaube das sind entscheidende Orte, an denen ein gutes Ladenetz langfristig wichtig ist.

