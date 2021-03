EnBW nimmt Ionity wieder auf

Aus Volkswagen wird Voltswagen in den USA

Volkswagen steht wohl kurz davor ein neues Branding in den USA einzuführen, denn laut CNBC wird aus „Volkswagen of America" ein „Voltswagen of America". Falls ihr den Unterschied nicht direkt sehen könnt: Da wurde eine k mit einem t ausgetauscht…30. März 2021