Last One Laughing: Amazon geht neue Wege mit LOL

Vor ein paar Tagen startete LOL: Last One Laughing in der 5. Staffel bei Amazon Prime Video mit den ersten beiden Folgen. Diese Woche geht es mit zwei Folgen weiter und nächste Woche dürften dann noch die finalen zwei Folgen erscheinen.

Ich weiß nicht, ob die Nachfrage bei der aktuellen Staffel nachgelassen hat, aber es wirkt so, denn Amazon geht einen neuen Weg und bietet die komplette erste Folge bei YouTube an. So möchte man die Nutzer später zu Amazon Prime Video locken.

Man kann LOL: Last One Laughing nämlich weiterhin exklusiv bei Amazon Prime Video schauen, bei YouTube wird es bei der ersten Folge bleiben. Doch eine ganze Folge ist deutlich mehr, als in den letzten Jahren, da gab es nur ein paar Minuten.

Ich finde, dass die Luft langsam etwas raus ist, auch wenn man hier und da neue Ideen einbringt. Wir haben die ersten beiden Folgen der 5. Staffel geschaut und ich bereue es zwar nicht, aber wirklich gelacht habe ich den zwei Folgen noch nicht.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

You bei Netflix: Die 5. und letzte Staffel kommt Es ist schon länger bekannt, dass You mit der nächsten Staffel enden wird und jetzt hat Netflix verraten, dass die 5. und finale Staffel in Produktion ist. Joe Goldberg ist […]1. April 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->