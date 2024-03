LOL: Last One Laughing: Staffel 5 startet bei Amazon Prime Video

Bei LOL: Last One Laughing handelt es sich um eine der erfolgreichsten Serien bei Amazon Prime Video und da wundert es nicht, dass die Serie auch in diesem Jahr in eine neue Staffel geht. Und ab heute könnt ihr die 5. Staffel von LOL exklusiv bei Amazon Prime Video schauen. Zum Start gibt es wie immer direkt zwei Folgen.

Insgesamt sind wieder 6 Folgen geplant und diese sind auf drei Wochen aufgeteilt, kommende Woche stehen also Folge 3 und 4 an, bevor dann eine Woche später das Finale folgt. An Halloween 2024 bekommen wir außerdem ein neues Special.

Mit dabei sind Otto Waalkes, Ina Müller, Elyas M‘Barek, Mirja Boes, Hazel Brugger, Michael Kessler, Torsten Sträter, Meltem Kaptan, Olaf Schubert und Ralf Schmitz.

Ich habe noch nicht in die 5. Staffel von LOL: Last One Laughing hereingeschaut, aber bei den letzten beiden Staffeln war irgendwie die Luft raus. Die neue Staffel bekommt noch eine Chance, auch wenn ich den Cast zunächst bescheiden finde.

