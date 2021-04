Last One Laughing: Amazon veröffentlicht die finalen Folgen

Amazon Prime Video hat heute zwei finalen Folgen von „LOL: Last One Laughing“ veröffentlicht. Es darf also erneut nicht gelacht werden.

Die von Michael Bully Herbig moderierte sechsteilige Comedyshow startete bereits am 1. April 2021 bei Prime Video und erwies sich schnell als Publikumsliebling mit exzellenten Bewertungen (u.a. IMDb 8,3). Da heute offensichtlich Donnerstag ist, gibt es nun die zwei finalen Episoden der ersten Staffel. Dazu heißt es:

Folge 5: Fünf Kandidaten sind noch dabei und die schenken sich gegenseitig gar nichts. Das Eis wird immer dünner und auch bereits ausgeschiedene Comedy-Stars sind plötzlich wieder im Einsatz! Folge 6: Das große Finale steht an! Showdown für die letzten Drei! Jetzt geht es Schlag auf Schlag, ein Überraschungsgast folgt auf den nächsten. Die Finalisten haben keine Chance mehr, durchzuatmen oder zur Ruhe zur kommen.

In der Amazon Original Show stehen zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

Unter anderem sind Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan bei Last One Laughing mit an Bord.

Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video und den Trailer gibt es noch einmal nachfolgend für euch.

