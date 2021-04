Das seht ihr im Mai bei Disney+

Disney macht wie so oft den Anfang mit den Streaminghighlights für den nächsten Monat und hat uns heute verraten, was wir im Mai bei Disney+sehen werden. Am Ende von diesem Beitrag gibt es also wie immer eine kompakte Übersicht. Wer die Inhalte sehen möchte, der benötigt natürlich auch ein aktives Abo bei Disney+.

Für mich eine eher schwacher Monat bei Disney+, denn abgesehen von der neuen und animierten Star Wars-Serie ist das doch recht mau. Ich freue mich dann auf Loki im Juni. Und für die nächsten Jahren muss Disney echt schauen, dass sie mehr Inhalte haben, die aktuellen Inhalte strecken sie ja doch ziemlich stark.

-->

Neue Originale für Disney+

DIENSTAG, 4. Mai

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 1 (Special)

FREITAG, 7. Mai

Big Shot – Staffel 1, Episode 4

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 7

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 2

FREITAG, 14. Mai

NEUSTART: High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 1

Big Shot – Staffel 1, Episode 5

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 8

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 3

FREITAG, 21. Mai

NEUSTART: Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 1

Big Shot – Staffel 1, Episode 6

High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 2

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 9

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 4

Inside Pixar (Pixar) – Neue Folgen

FREITAG, 28. Mai

STAFFEL-FINALE: Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 10

Big Shot – Staffel 1, Episode 7

High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 3

Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 2

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 5

Disney´s Launchpad

Neue Katalogtitel für Disney+

14. Mai

Gilbert und Saddie – Staffel 1 (Disney)

21. Mai

Afrikas wilde Wunderwelt – Staffel 1(National Geographic)

Bluey – Staffel 1 (Disney)

Deadly Instincts – Staffel 1 (National Geographic)

Drugs Inc: Drogen im Visier (National Geographic)

To Catch a Smuggler – Staffel 1 (National Geographic)

When Sharks Attack – Staffel 1-6 (National Geographic)

28. Mai

Genius – Staffel 1 & 2 (National Geographic)

Königreich der Mumien – Staffel 1 (National Geographic)

Neue Star-Inhalte bei Disney+ Part 1

MITTWOCH, 5. MAI

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 3

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 3

FREITAG, 7. MAI

A Teacher – Staffel 1, Episode 3

Baskets – Staffel 4, alle Episoden

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 5

MITTWOCH, 12. MAI

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 4

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 4

FREITAG, 14. MAI

A Teacher – Staffel 1, Episode 4

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 6

MITTWOCH, 19. MAI

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 5

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 5

FREITAG, 21. MAI

FORTSETZUNG: Big Sky – Staffel 1, Episode 10

A Teacher – Staffel 1, Episode 5

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 7

MITTWOCH, 26. MAI

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 6

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 6

FREITAG, 28. MAI

NEUSTART: Rebel – Staffel 1, Episode 1

Big Sky – Staffel 1, Episode 11

A Teacher – Staffel 1, Episode 6

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 8

Neue Star-Inhalte bei Disney+ Part 2

7. Mai

Angel – Jäger der Finsternis – Staffel 1-5

Bless This Mess – Staffel 1&2

500 Days of Summer

Das gibt Ärger

Die Jones – Spione von nebenan

Downhill

Let’s be Cops – Die Party Bullen

Ruf der Wildnis (2020)

Star – Staffel 1-3

Verrückt nach Steve

14. Mai

Alien – Die Wiedergeburt

Kleine Lügen auf Bewährung

Krieg der Welten – Staffel 1

New Girl – Staffel 1-7

Predators

Prometheus – Dunkle Zeichen

Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot

Underwater – Es ist erwacht

21. Mai

Die schwarze Witwe (1987)

Gullivers Reisen – Da kommt was Großes auf uns zu

The New Mutants

28. Mai

Brubaker (Star)

Die Stunde des Siegers

Ganz oder gar nicht

Harrow – Staffel 1

Jojo Rabbit

Von der Kunst, sich durchzumogeln

Wasser für die Elefanten

Netflix und Sony Pictures gehen Deal ein Netflix und Sony (Pictures) haben sich geeinigt und bekannt gegeben, dass sie einen Deal eingegangen sind, der Netflix einen exklusiven Zugriff auf neue Filme von Sony bietet. Nach dem Kinostart kann Netflix entscheiden, ob sie den Film „kaufen“ wollen und…9. April 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->