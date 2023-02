Leben im Klimawandel: Neue Serie bei Apple TV+ startet im März

Was, wenn wir alle wie bisher weitermachen und sich die Menschen nicht ändern? Was, wenn der Klimawandel kommt und in ein paar Jahrzehnten richtig wütet und die Erde ein unangenehmer Ort zum Leben wird? Damit beschäftigt sich die neue Science Fiction-Serie (ist das überhaupt Science Fiction?) bei Apple TV+.

Am 17. März startet „Extrapolations“ exklusiv beim Streamingdienst von Apple und der erste Trailer sorgt derzeit für Aufsehen, weil ein Viertel von diesem Cast als sehr gute Liste für einen Film mit namhaften Schauspielern dienen würde. Apple fährt bei der neuen Drama-Serie für Apple TV+ richtig auf – das war nicht günstig.

Extrapolations ist ein aufrüttelndes Drama von Autor, Regisseur und ausführendem Produzenten Scott Z. Burns, das in einer nahen Zukunft spielt, in der die chaotischen Auswirkungen des Klimawandels in unser tägliches Leben eingebettet sind. Acht miteinander verwobene Geschichten über Liebe, Arbeit, Glauben und Familie aus der ganzen Welt erkunden die intimen, lebensverändernden Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wenn sich der Planet schneller verändert als die Bevölkerung. Jede Geschichte ist anders, aber der Kampf um unsere Zukunft ist universell. Und wenn das Schicksal der Menschheit gegen eine tickende Uhr anrennt, war der Kampf zwischen Mut und Selbstgefälligkeit noch nie so dringlich wie heute. Sind wir mutig genug, die Lösung für unser eigenes Verderben zu finden, bevor es zu spät ist? (übersetzt von DeepL)

