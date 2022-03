Lebensmittelrettung: Lidl plant die Rettertüte für 3 Euro

Mein Globus: App bekommt Preisscanner

Das Einzelhandelsunternehmen Globus bietet seit geraumer Zeit das Einkaufen per Scan & Go an. Damit können registrierte Kunden ihre Waren selbst scannen und bezahlen, sparen sich also den Weg an die klassische Kasse. Nun gab es ein Update der „Mein…2. März 2022 JETZT LESEN →