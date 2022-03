Mein Globus: App bekommt Preisscanner

Das Einzelhandelsunternehmen Globus bietet seit geraumer Zeit das Einkaufen per Scan & Go an. Damit können registrierte Kunden ihre Waren selbst scannen und bezahlen, sparen sich also den Weg an die klassische Kasse. Nun gab es ein Update der „Mein Globus“-App, welches auch für Kunden interessant ist, die Scan & Go nicht nutzen.

Mit dem neusten Update der App können Kunden jetzt mit dem „Preisscanner“ im Markt schnell überprüfen, wie viel ein Artikel kostet. Sollte die Preisauszeichnung eines Artikels also mal Fragen aufwerfen bzw. schlicht nicht vorhanden sein, reicht es jetzt die App zu zücken.

-->

Das funktioniert übrigens nicht nur im Markt vor Ort, sondern unabhängig vom Standort. Man kann also auch zu Hause schauen, was ein Produkt gerade bei Globus kostet.

Außerdem wurden Stabilität und Performance der App verbessert.

Mein Globus Preis: Kostenlos

ARD Audiothek: Frisches Update für iOS Die ARD Audiothek für iOS hat aktuell ein neues Update auf Version 2.4.5 erhalten. Das bringt einige Funktionen und Fehlerbehebungen mit. So werden neue Episoden von abonnierten Sendungen nun automatisch heruntergeladen, wenn Nutzer dies in den Einstellungen vermerken. Der Wiedergabefortschritt…2. März 2022 JETZT LESEN →

-->