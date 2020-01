ThinkPad X1 Fold: Lenovos faltbarer PC geht in Serie

Lenovos faltbarer PC, den wir im Mai 2019 als Vorserienmodell gesehen haben, wurde im Rahmen der CES als finales Produkt vorgestellt. Er hört auf den Namen ThinkPad X1 Fold.

Das ThinkPad X1 Fold ist ein faltbares Gerät, für das Lenovo speziell für Windows 10 eine Software zur Modusumschaltung entwickelt hat. Es bietet ein 13,3 Zoll (ca. 34 cm) OLED-Display bei einem Gewicht von weniger als 1 kg (2,2 Pfund).

Im Querformat lässt es sich mit dem integrierten Kickstand in einer Ledertasche mit einer Bluetooth Mini-Fold-Tastatur verwenden. Im zusammengeklappten Zustand wird die Tastatur im Inneren des Systems aufbewahrt, kabellos aufgeladen und mit Magneten gesichert.

Tastatur und Maus sowie ein zweites Display können auf Wunsch auch über USB Type-C angeschlossen werden.

Im Hochformat kann der Nutzer Notizen machen oder Ideen mit dem Active Pen aufzeichnen. In der gewohnten Laptop-Orientierung kann der Benutzer zwei unabhängige Displayinhalte nutzen. Die Sorgen um die Displayhaltbarkeit will Lenovo mit folgenden Informationen in Luft auflösen:

Das im X1 Fold verwendete POLED-Display wurde umfangreichen Haltbarkeitstests unterzogen, um sicherzustellen, dass es unsere Gebrauchstauglichkeitskriterien in Bezug auf Gewindebohren, Nachverfolgung und Fallenlassen erfüllt. Das X1 Fold wurde für die gleichen Tests wie andere ThinkPad Notebooks gebaut und hält weiterhin umfangreiche Bildschirmfaltzyklen, Stresstests und Tests zur Stiftbenutzung aus, um unsere strengen Qualitätskriterien zu erfüllen.

Das ThinkPad X1 Fold mit Windows 10 wird voraussichtlich Mitte 2020 erhältlich sein. Die Preise beginnen voraussichtlich bei 2.499,00 US-Dollar (exklusive Steuer). Die Windows 10X Version soll zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Das offizielle Datenblatt (PDF) habe ich euch hier hinterlegt.

Wäre das ThinkPad X1 Fold etwas für euch?

