LG G9 und LG V60 zum MWC 2020?

In den letzten Wochen gab es zwei Leaks von LG, die auf neue Spitzenmodelle hingedeutet haben. Erst hieß es, dass wir das LG V60 auf dem MWC 2020 sehen werden und vor ein paar Tagen machten dann Bilder vom LG G9 die Runde.

Nun gibt es einen dritten Leak, der uns die mutmaßliche Rückseite vom LG V60 ThinQ zeigen soll. Diese würde eigentlich auch ganz gut auf das LG G9 passen, welches wir gesehen haben. Das könnte auch einen guten Grund haben.

LG G9 und LG V60 wohl fast identisch

Wie auf SlashLeaks zu lesen ist (dort wurde das Bild veröffentlicht), soll das LG G9 das 4G-Flaggschiff für 2020 sein und das LG V60 soll das 5G-Flaggschiff für 2020 werden. Beides sind aber weitestgehend identische Modelle.

In der Vergangenheit war es so, dass LG ein neues G-Modell im Frühjahr und ein neues V-Modell im Herbst zeigte. Doch das hat sich in den letzten Jahren etwas geändert und ab 2020 könnten die Reihen zusammengelegt werden.

Das könnte bedeuten, dass wir auf dem MWC 2020 in etwas mehr als einem Monat das LG G9 ThinQ und LG V60 ThinQ sehen werden. Warten wir mal ab, was LG für die Messe geplant hat, das wird sicher nicht der letzte Leak sein.

