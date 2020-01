LG Mobile plant Neuanfang für 2020

LG hat in den letzten Jahren oft ein neues G-Flaggschiff zum MWC gezeigt und seit ein paar Jahren gibt es auch die V-Reihe im Herbst. In den letzten Monaten hat sich das aber etwas geändert und momentan herrscht etwas Verwirrung.

David Ruddock von Android Police bringt nun etwas Licht ins Dunkel, denn er hat gehört, dass LG die G-Reihe komplett einstellen will. Vielleicht sogar schon 2020, aber spätestens 2021 wird sie Geschichte sein. Dafür kommt die V-Reihe (schon ab 2020) im Frühjahr. Das LG V60 tritt also gegen das Samsung Galaxy S20 an.

Vor ein paar Tagen habe ich die Vermutung in den Raum geworfen, dass G- und V-Reihe gleichzeitig auf den Markt kommen werden, da eigentlich das G9 ansteht, wir aber Bilder vom V60 gesehen haben. Es wird also vielleicht gar kein G9 geben und stattdessen sehen wir nur das V60 in ein paar Wochen.

Für den Herbst soll LG dann eine komplett neue Flaggschiff-Reihe geplant haben, aber derzeit fehlen hier noch die Details. Klingt nach einem Neuanfang und hat womöglich damit zu tun, dass LG Mobile wieder profitabel werden möchte.

