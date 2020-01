Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra: Pressebilder sind da

In den letzten Tagen gab es bereits zahlreiche Leaks zum kommenden Galaxy-Lineup von Samsung und wie erwartet sind nun auch die Pressebilder im Netz gelandet. Die Quelle für die Bilder ist Ishan Agarwal, der einen ganzen Schwung an Bilder getwittert und die Bilder exklusiv an 91mobiles verkauft hat.

Das ist das Samsung Galaxy 20-Lineup

Fangen wir mit dem spannendsten Modell von allen an, dem Samsung Galaxy S20 Ultra. Das wird es in Cosmic Grey und Cosmic Black geben (vielleicht Keramik?) und es startet bei 1349 Euro mit 128 GB Speicher. Wer 512 GB möchte, der muss 1549 Euro auf den Tisch legen. Wie erwartet ein teurer Spaß.

Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy S20, welches in Cosmic Grey, Cloud Blue und Cloud Pink (hier gibt es noch keine Bilder) kommen wird. Das kostet als 4G-Version 899 Euro und wer 5G möchte, der zahl 999 Euro. Das S20 Ultra gibt es übrigens nur mit 5G, daher haben wir doch auch nur einen Preis.

Den Abschluss macht das Samsung Galaxy S20+, welches in Cosmic Black, Cosmic Grey und Cloud Blue kommt. Das kostet 1099 Euro mit 5G, allerdings ist keine Rede von 4G. Vielleicht gibt es das auch nur mit 5G, mal schauen.

Es wird also wie erwartet nicht günstig, wobei man bei Samsung wie immer ein paar Euro abziehen kann, wenn man kurz wartet. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es die ein oder andere Aktion zum Marktstart geben wird, kostenlose Galaxy Buds oder sowas in der Art dürfte auch 2020 wieder der Fall sein.

Samsung Galaxy S20 kommt am 13. März

Aktuell steht übrigens der 13 März als Datum für den Marktstart im Raum, was ein ungewöhnlich langer Zeitraum für Samsung wäre. Über einen Monat mussten wir schon lange nicht mehr auf ein neues Spitzenmodell warten. Die Quelle mit dem Datum hat uns aber auch die Spezifikationen und Pressebilder geliefert, es wäre daher möglich, dass das S20-Lineup erst im März auf den Markt kommt.

