LG OLED TVs: Über 10 Millionen verkaufte Einheiten bisher

LG hat diese Woche bekannt gegeben, dass man bisher über 10 Millionen OLED TVs verkaufen konnte. Das Unternehmen setzt seit 2013 auf OLED und während die Technik am Anfang noch extrem teuer war, so sind die Preise in den letzten 2-3 Jahren so stark gesunken, dass man auf dem Massenmarkt angreifen konnte.

LG OLED TVs in Deutschland beliebt

Das führte laut LG auch dazu, dass man sich von Jahr zu Jahr stark steigern konnte. In diesem Jahr spricht man schon jetzt von einem Wachstum von über 25 Prozent und in Deutschland sind es sogar 37 Prozent. Bei den reinen Stückzahlen legte LG bei den OLED TVs ein Wachstum von 41 Prozent bei uns hin.

Kurz: Samsung muss schauen, dass die QLED-Modelle nicht nur beim Namen so ähnlich heißen und einige Kunden das mit OLED verwechseln, sondern auch eine Alternative finden. OLED scheint bei Samsung raus zu sein, stattdessen werden wir dann 2020 vermutlich den Angriff mit Mini-LEDs im TV-Bereich sehen.

