LG bestätigt rollbares Smartphone für 2021

LG hat im Rahmen der digitalen CES 2021 ein rollbares Smartphone angeteasert, welches schon seit einer Weile im Raum steht. Nun hat man gegenüber Nikkei auch verraten, dass wir dieses Smartphone definitiv noch 2021 sehen werden.

Weitere Details gibt es noch nicht, aber das rollbare OLED-Panel soll wohl nicht nur von LG Display, sondern in Zusammenarbeit mit BOE entwickelt werden. LG geht also in eine andere Richtung als Samsung, die auf faltbare Smartphones setzen.

-->

Ich bin gespannt, was LG da so geplant hat und ob das Modell nur ein Experiment, oder ein wirklich ernster Ansatz wird. Das Smartphone ist jedenfalls echt und LG wollte im Rahmen der CES zeigen, dass es existiert. Weitere Details sollen folgen.

LG Rollable Smartphone pic.twitter.com/QlTXsa8TQ8 — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) January 11, 2021

Xiaomi Mi Mix 4 könnte 2021 kommen Xiaomi könnte 2021 ein Comeback der Mi Mix-Reihe feiern und das Mi Mix 4 zeigen. Den Hinweis liefert wohl Xiaomi selbst, die nicht nur das Mi Note 11 auf der offiziellen Webseite im HTML-Code erwähnen, sondern auch das Mi Mix…11. Januar 2021 JETZT LESEN →

-->