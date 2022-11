LG startet 2023 mit einem neuen OLED-Monitor für Gamer durch

LG Display wird sich ab 2023 verstärkt auf OLED für Monitore konzentrieren, das haben wir schon vor ein paar Wochen erfahren. OLED gibt es zwar schon jetzt, es ist aber sehr teuer und soll mit einer anderen OLED-Technologie günstiger werden.

Ein Modell ist diese Woche aufgetaucht, der LG UltraGear 27GR95QE. Das ist ein 27 Zoll großer Monitor mit 0,3 ms Reaktionszeit, 240 Hz und QHD-Auflösung. Der Fokus liegt auf Gamern, zur Helligkeit macht LG allerdings noch keine Angaben.

Dafür aber zum Preis, der laut US-Seite bei 999,99 US-Dollar liegt. Details für den deutschen Markt haben wir bisher noch keine, aber ich würde mit 1.000 bis 1.200 Euro im Frühjahr rechnen und hoffe, dass das nur der Anfang bei LG Display ist.

Hin und wieder zocke ich zwar auch, aber ich würde mir so einen Monitor lieber als 4K-Version zum Arbeiten wünschen. Warten wir aber mal ab, was für 2023 alles bei LG geplant ist, es soll ja auch ein OLED-Panel mit 32 Zoll in der Produktion sein.

