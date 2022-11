OLED-Monitor von Apple? Samsung setzt voll auf QD-OLED

Mit QD-OLED hat Samsung eine neue OLED-Technologie eingeführt, das QD steht dabei für Quantum Dot. Kennen wir so von den LCD-Panels und man hofft, dass man sich so bei OLED abheben kann, denn da ist LG Display der klare Marktführer.

Doch die Produktion ist teuer und es gibt bisher nur weniger Geräte mit QD-OLED-Technologie. Dazu gehören nur zwei Smart TVs, von Sony und Samsung, und zwei Monitore, einer von Alienware und einer von Samsung. Doch Samsung will mehr.

Laut The Elec will Samsung Display die Produktion ausbauen und peilt 27 Zoll große Displays an. Apple soll als Hauptabnehmer mit ins Boot geholt werden, hier gibt es momentan weder OLED noch Mini-LEDs. Ist das also schon ein Thema für 2023?

Bei LG Display setzt man jetzt auch immer mehr auf OLED bei Monitoren und das könnte in den kommenden 1-2 Jahren für viele neue OLED-Monitore sorgen. Ich wäre bereit, es gibt zu wenig gute Monitore mit einer modernen Displaytechnologie.

