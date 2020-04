LG Velvet: So sieht der Neuanfang aus

LG gab vor einigen Tagen bekannt, dass man eine neue Designsprache einführen wird und zeigte die ersten Skizzen. Kurz vor dem Wochenende haben wir dann noch erfahren, dass sich das erste Smartphone „LG Velvet“ nennen wird.

Mittlerweile sind Bilder von diesem Smartphone aufgetaucht, die stark nach den Marketingbildern von LG aussehen. Auf den Bildern sieht man auch, dass wohl ein normales LG Velvet und ein LG Velvet ThinQ geplant sind. Ich hätte ja gehofft, dass mit dem Neuanfang auch das ThinQ wieder verschwinden wird.

-->

Beim LG Velvet wird es sich wohl um ein Smartphone der gehobenen Mittelklasse handeln, was bedeutet: Es gibt keinen Snapdragon 865, aber den Snapdragon 765 und ich rechne auch sonst mit einigen Highend-Spezifikationen wie einem guten Display, genug Arbeitsspeicher oder einer soliden Hauptkamera.

Das neue Design erinnert mich stark an die aktuelle Designsprache von Sony bei der Xperia-Reihe, es scheint ebenfalls ein recht hohes, aber nicht so breites Gerät zu werden. Der Fokus wird bei diesem Modell auf dem Design liegen, so LG.

LG Velvet, LG's new design language mobile phone, netizens made renderings, is it beautiful? pic.twitter.com/YVBSoRhVEP — Ice universe (@UniverseIce) April 12, 2020

Foldable-Test: Huawei Mate Xs vs. Samsung Galaxy Fold Wer uns verfolgt, der wird meine Flaggschiff-Reihe kennen. Heute gibt es eine Sonderausgabe: Das Duell der Foldables von Huawei und Samsung. 2019 war das Jahr, in dem die ersten Foldables angekündigt wurden. Samsung brachte mit dem Galaxy Fold das erste…12. April 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->