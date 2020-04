LG kündigt Velvet-Smartphone an

LG wird 2020 die G-Reihe einstellen, das scheint mittlerweile ziemlich sicher. Die V-Reihe ist nun die Highend-Reihe und statt einem weiteren G-Flaggschiff, wird man im Mai ein neues Smartphone für die Mittelklasse präsentieren.

Vor ein paar Tagen teaserte LG bereits das Design an und nun verrät man den Namen: LG Velvet. Der Fokus wird nicht auf den technischen Spezifikationen, sondern dem Design liegen, so LG in einer Pressemitteilung.

-->

Das Unternehmen wagt mit dem neuen Smartphone tatsächlich sowas wie einen Neuanfang, abgesehen von den Design-Skizzen und dem Namen gibt ws aber noch keine offiziellen Details. Unter der Haube des LG Velvet soll aber der Snapdragon 765 mit dem 5G-Modem von Qualcomm verbaut sein.

LG VELVET will be the first device to implement the company’s new branding strategy for its mobile devices, moving away from alphanumerical designations in favor of familiar and expressive names that will help the consumer capture the essence of the device best suited for his or her personality and ever changing trends. The name “velvet” is intended to evoke images of lustrous smoothness and premium softness, two key characteristics of the new phone.