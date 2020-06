LG Velvet kommt im Juni nach Deutschland

LG wird das Velvet noch im Juni in Deutschland verkaufen, das hat man zum Start in die neue Woche bekannt gegeben. Neben Deutschland sind noch mehr Länder in Europa dabei und nach dem Rollout in Zentraleuropa folgen u.a. die USA.

LG Velvet ist wohl kein Schnäppchen

Das LG Velvet ist sowas wie ein Neuanfang für LG, wobei es „nur“ gehobene Mittelklasse und kein Flaggschiff ist. Der Snapdragon 765 sollte zwar den meisten ausreichen, aber mit fast 700 Euro in Südkorea ist es nicht gerade günstig.

-->

Ich rechne in Deutschland mit mindestens 600 Euro UVP, wenn nicht sogar noch mehr. Was die Frage aufwirft: Ist das im Vergleich zur Konkurrenz, die da teilweise schon fast Highend-Hardware anbietet, nicht doch etwas zu teuer?

Die Details werden wir euch dann morgen liefern, denn das LG Velvet wird am Vormittag gegen 10 Uhr vorgestellt. In Deutschland wird es als 5G-Version auf den Markt kommen, es könnte aber später auch noch eine 4G-Version folgen.

Oppo A72 und A52 starten in den Verkauf Der chinesische Hersteller Oppo hatte Anfang Juni neue Mittelklasse-Smartphones für den deutschen Markt angekündigt. Nun sind das Oppo A72 und das Oppo A52 hierzulande zu Preisen von 249 bzw. 199 Euro erhältlich. Die neuen Mittelklasse-Smartphones Oppo A72 und A52 werden…15. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->