LIDL Connect: 10 GB Gratis-Datenvolumen für Neukunden und Bestandskunden

Im Aktionszeitraum vom heutigen 22. November bis zum 27. Dezember 2021 erhalten Neukunden und Bestandskunden von LIDL Connect 10 GB Gratis-Datenvolumen.

Neukunden und Bestandskunden, die sich im Aktionszeitraum in einem LIDL Connect SMART Tarif befinden, können innerhalb der LIDL-Connect-App während des Aktionszeitraums einmalig ein zusätzliches Datenvolumen von 10 GB ohne Zusatzkosten buchen. Dieses zusätzliche Datenvolumen steht 28 Tage ab Aktivierung zur Verfügung.

Voraussetzung ist, dass der Tarif zum Zeitpunkt der Aktivierung des zusätzlichen Datenvolumens aktiv ist und das monatliche Entgelt abgebucht ist. Bei Tarifwechsel in einen anderen Tarif erlischt das zusätzliche Datenvolumen zum Zeitpunkt des Tarifwechsels. Eine Übersicht der Tarife und was für Leistungen in diesen enthalten sind, findet ihr hier bei LIDL.

Nutzer von LIDL Connect sind im Netz von Vodafone unterwegs und verfügen bereits seit Juli 2019 auch über einen Zugang zum LTE-Netz.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

