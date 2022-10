LIDL Connect: Ab heute gibt es 7-mal doppeltes Datenvolumen

LIDL Connect startet ab heute im Rahmen einer Geburtstagsaktion eine neue Aktion, bei der es 7-mal Bonus-Datenvolumen gibt.

Bei Neuaktivierungen im Tarif Lidl Connect SMART S im Aktionszeitraum vom heutigen 1.10.2022 und bis zum 31.10.2022 wird das Inklusiv-Datenvolumen in den ersten sieben sich unmittelbar an die Neuaktivierung anschließenden Abrechnungszeiträumen verdoppelt. Im Normalfall sind in diesem Tarif 3 GB Datenvolumen enthalten, es stehen dann also vorübergehend 6 GB monatlich zur Verfügung.

Bei Neukunden ist der Erwerb eines Lidl Connect Starterpakets (9,99 €) erforderlich. Bei erstmaliger Aktivierung einer LIDL Connect-SIM-Karte steht allerdings direkt ein Startguthaben von 10 € zur Verfügung.

Die Aktivierung des zusätzlichen Datenvolumens dauert laut LIDL i. d. Regel bis zu 48 Stunden. Voraussetzung ist, dass der Tarif aktiv ist und das monatliche Entgelt abgebucht ist. Zu bedenken gilt: Bei Tarifwechsel in einen anderen Tarif oder wenn das Guthaben nicht abgebucht werden konnte, endet das doppelte Datenvolumen sofort.

LIDL Connect nutzt das Netz von Vodafone

Nutzer von LIDL Connect sind im Netz von Vodafone unterwegs und verfügen bereits seit Juli 2019 auch über einen Zugang zum LTE-Netz. Leider fehlt weiterhin zum Beispiel die Funktion WiFi Calling. Hier sind einige Discount-Tarife im Telekom-Netz mittlerweile besser aufgestellt.

