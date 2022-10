LIDL Connect: Starterpaket kostet nur 2 Euro

LIDL Connect bietet ab heute und nur für kurze Zeit immerhin 80 Prozent Rabatt auf das Starterpaket an.

In der Konsequenz kostet das Starterpaket fünf Tage lang statt knapp 10 Euro nur 1,99 Euro. Das Startguthaben beträgt weiterhin 10 Euro. Mit dem Starter Paket können die LIDL-Connect-Tarifoptionen CLASSIC, SMART XS, SMART S, SMART L, SMART XL sowie die DATA-Tarife gebucht werden.

Eine Übersicht der Tarife und was für Leistungen in diesen enthalten sind, findet ihr bei LIDL. Das Angebot ist auch online verfügbar. Natürlich versandkostenfrei, sonst würde der Rabatt kaum Sinn ergeben. Die Aktion sollte in der Lidl-Plus-App unter „Coupons“ ersichtlich sein, kann also auch in der Filiale genutzt werden.

7-mal doppeltes Datenvolumen bei LIDL Connect

Bei Neuaktivierungen im Tarif Lidl Connect SMART S im Aktionszeitraum bis zum 31.10.2022 wird das Inklusiv-Datenvolumen in den ersten sieben sich unmittelbar an die Neuaktivierung anschließenden Abrechnungszeiträumen verdoppelt. Normalerweise sind in diesem Tarif 3 GB Datenvolumen enthalten, es stehen dann also befristet 6 GB monatlich zur Verfügung.

Die automatische Aktivierung des zusätzlichen Datenvolumens dauert laut LIDL i. d. Regel bis zu 48 Stunden. Voraussetzung ist, dass der Tarif aktiv ist und das monatliche Entgelt abgebucht ist. Obacht: Bei Tarifwechsel in einen anderen Tarif oder wenn das Guthaben nicht abgebucht werden konnte, endet das doppelte Datenvolumen sofort.

LIDL Connect nutzt das Netz von Vodafone

Nutzer von LIDL Connect sind im Netz von Vodafone unterwegs und verfügen bereits seit Juli 2019 auch über einen Zugang zum LTE-Netz. Leider fehlt weiterhin zum Beispiel die Funktion WiFi Calling. Hier sind einige Discount-Tarife im Telekom-Netz mittlerweile besser aufgestellt.

