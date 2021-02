LIDL und Kaufland: Hier bekommt ihr die neue eCharge-App

Letzte Woche wurde zunächst bekannt, dass LIDL in Zukunft eine App verlangt, wenn man vor Ort parken und laden möchte und kurz danach wurde auch klar, dass das auch für Kaufland gilt. Mittlerweile sind die neuen eCharge-Apps verfügbar.

Die App wird ab Mitte Februar 2021 zunächst in Bayern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen sowie in Teilen Baden-Württembergs, Niedersachsens und Thüringens benötigt, um den Ladevorgang zu starten. Dazu müssen die Nutzer den an der Säule angebrachten QR-Code mit der eCharge-App scannen.

Das Laden bleibt während der Öffnungszeiten eine Stunde lang kostenlos, aber so ganz optimal ist das eben nicht, denn man hat damit eine weitere App auf dem Smartphone und muss sich einen weiteren Account zulegen. Mehr Details zum Laden bei LIDL gibt es hier und die Details für Kaufland findet ihr dann hier.

LIDL eCharge-App

Kaufland eCharge-App

