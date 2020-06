LIDL startet Kunden-WLAN

LIDL führt in Deutschland einen Service namens „LidlPlusWLAN“ ein, bei dem es sich um kostenloses WLAN für Kunden handelt. Sollte der Empfang mal schlecht oder das Datenvolumen aufgebraucht sein, gibt es das WLAN von LIDL.

Hat man sich einmal mit dem WLAN von LIDL verbunden, wird es gespeichert und man ist immer automatisch verbunden. Allerdings ist das WLAN nur während der Öffnungszeiten von LIDL aktiv. LIDL will den Service „LidlPlusWLAN“ laut eigenen Angaben in allen bekannten Filialen in Deutschland anbieten.

Ich hatte bisher zwar sehr wenige positive Erfahrungen mit einem guten Kunden-WLAN in Supermärkten, finde es aber grundsätzlich gut, dass sich da auf digitaler Ebene etwas in Deutschland tut. Wobei ich auch das Glück habe, dass ich in allen gängigen Supermärkten in meinem Umfeld mit LTE surfen kann.

Kunden können sich über die WLAN-Einstellungen des Smartphones mit dem “LidlPlusWLAN” verbinden und gelangen anschließend automatisch auf eine Anmeldeseite, auf der die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden müssen. Nach dem Klick auf “akzeptieren” ist man sofort online.

