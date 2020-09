Lidl Plus: Digitale Kundenkarte jetzt offiziell für alle verfügbar

Im Sommer 2019 startete die digitale Kundenkarte von Lidl als Pilotprojekt und seit Sommer 2020 kann sie deutschlandweit genutzt werden. Heute verschickte Lidl nun auch die offizielle Pressemitteilung, die den Start der Karte ankündigte.

Mit Lidl Plus können alle Lidl-Kunden ab sofort eine neue Vorteils-App nutzen. Mit der App erhalten Kunden Angebote und Funktionen wie Rabattcoupons, digitale Kassenbons oder einen Handzettel. Bei der ersten Anmeldung in der App erhalten die Kunden zudem einen 5-Euro-Willkommenscoupon, den sie bei einem Einkauf von mindestens 30 Euro in der Lidl-Filiale einlösen können.

-->

Auch gibt es Rabatte für wöchentlich wechselnde Aktionsprodukte. Nach jedem Einkauf mit Lidl Plus bekommen die Kunden außerdem ein Rubbellos mit weiteren Coupons in ihre App. Nun kommen also die seit geraumer Zeit verbauten Kundenkartenscanner an den Lidl-Kassen auch endlich mal zum Einsatz.

Lidl Plus App – Die Funktionen

Digitale Kundenkarte: QR-Code zum Scannen an der Kasse

Exklusive Lidl Plus Coupons: Vergünstigungen auf ausgewählte

Produkte

Produkte Lidl Plus Angebote: Wöchentliche Highlight-Artikel in der Filiale

Rubbellose: Digitales Rubbellos nach jedem Einkauf

Filialfinder: Die nächstgelegene Filiale schnell und einfach finden

Digitaler Handzettel: Aktuelle Aktionsangebote immer dabei

Digitaler Kassenbon: Speicherung in der App

Vorteile bei ausgewählten Partnern

Weitere Informationen zu Lidl Plus findet ihr auf der Lidl-Website.

Apple One: Abo dank Android-App bestätigt Apple dürfte auf dem Event kommende Woche ein neues Abo-Modell namens Apple One ankündigen und damit seine Dienste bündeln. Wir haben bereits im August über die Pläne berichtet, nun hat sie Apple indirekt bestätigt. Den Hinweis dazu liefert nämlich die…10. September 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->