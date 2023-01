Lidl Smart Home mit ZigBee: Neue Aktion startet heute

Das „Lidl Smart Home“ geht ab sofort in eine neue Runde. In dieser Woche, genauer gesagt ab dem heutigen Donnerstag, den 26. Januar 2023, sind wieder verschiedene SilverCrest-Produkte lokal in den Lidl-Filialen sowie online erhältlich.

Die smarte Hardware stammt von SilverCrest, das ist die bekannte Technik-Eigenmarke von Lidl. Die Produkte der Aktion setzen durch die Bank weg auf den ZigBee-Standard. Sie lassen sich darüber mit der Lidl Home App steuern.

Zu haben sind zahlreiche LED-Leuchtmittel, ein Gateway mit HomeKit-Support, Deckenleuchte, Lichterkette, Stimmungslicht, diverse Schaltsteckdosen, Bewegungsmelder, Dimmer, Pendelleuchte und einiges mehr.

Die Angebote könnt ihr im aktuellen Lidl-Prospekt bzw. auch direkt online im Detail einsehen.

Homematic IP: Neigungs- und Erschütterungssensor kommt auch als fertiges Produkt Der Neigungs- und Erschütterungssensor von Homematic IP ist ab sofort auch als „fertiges“ Produkt zu bekommen. Bisher war er bereits als Bausatz verfügbar. Das Produkt mit der Modellbezeichnung HmIP-STV kann kleinste Erschütterungen am Montageort erkennen, sie an das Homematic IP…24. Januar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->