Homematic IP: Neigungs- und Erschütterungssensor kommt auch als fertiges Produkt

Der Neigungs- und Erschütterungssensor von Homematic IP ist ab sofort auch als „fertiges“ Produkt zu bekommen. Bisher war er bereits als Bausatz verfügbar.

Das Produkt mit der Modellbezeichnung HmIP-STV kann kleinste Erschütterungen am Montageort erkennen, sie an das Homematic IP Smart-Home-System melden und voreingestellte Aktionen auslösen. Die Empfindlichkeit des Sensors lässt sich dabei an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen. An Fenstern oder Türen angebracht, erkennt er beispielsweise Einbruchsversuche.

Alternativ lässt sich der Neigungs- und Erschütterungssensor (Artikelnummer 151979A0) als Lagesensor betreiben und erkennt Lageveränderungen in einem Winkel von 10° bis 45°. Auf diese Weise überwacht er bewegliche Objekte und meldet etwa, ob das Garagentor geöffnet ist oder der Postbote die Briefkastenklappe angehoben hat.

Preislich bewegt sich das fertig zusammengebaute Produkt etwa 30 Euro über dem Bausatz. Es werden also knapp 80 Euro fällig.

Technische Daten des HmIP-STV

Versorgungsspannung 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA

Batterielebensdauer 2 Jahre (typ.)

Schutzart IP30

Abmessungen (B x H x T) 25 x 85 x 20 mm

Umgebungstemperatur -20 bis +55 °C

Gewicht 50 g (inkl. Batterien)

Funk-Frequenzband 868,0-868,6 MHz, 869,4-869,65 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite 250 m

