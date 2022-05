Lidl und Kaufland: Massiver Ausbau der E-Ladesäulen geplant

Bis Ende des Geschäftsjahres 2022 plante die Schwarz Gruppe europaweit rund 6.200 neue E-Ladepunkte an den Filialstandorten ihrer Handelssparten zu erreichten, womit das E-Ladesäulennetz insgesamt auf circa 13.000 E-Ladepunkte anwachsen soll.

Beim Ausbau der E-Ladeinfrastruktur setzt man auf eine neu entwickelte E-Ladesäule mit Schnelllade-Technologie (DC). Die neueste Ladesäulengeneration zeichnet sich durch zwei DC-Ladepunkte und einen weiteren AC-Ladepunkt aus.

-->

Aktuell bietet Lidl in Deutschland mit über 1.050 E-Ladepunkten eines der größten E-Ladesäulennetze im Einzelhandel an. Bis Ende des Geschäftsjahres 2022 will der Discounter bundesweit 1.800 neue Ladepunkte auf seinen Filialparkplätzen installieren. Ab März 2023 will Lidl knapp ein Drittel seiner über 3.200 Filialen mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet haben.

Kaufland stellt seinen Kunden in Deutschland aktuell über 270 E-Ladepunkte zur Verfügung. Das Handelsunternehmen setzt sich zum Ziel, bis Ende des Geschäftsjahres 2022 rund 380 neue Ladepunkte auf seinen Filialparkplätzen bereitzustellen. Ab März 2023 will der Vollsortimenter bundesweit auf rund einem Drittel seiner über 700 Filialen Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge eingerichtet haben.

Elektroauto laden: Lidl-Plus-App bekommt ab sofort eCharge-Funktionen Wie bereits angekündigt, bekommt die Lidl-Plus-App ab sofort die Funktionen der eingestellten Lidl-eCharge-App. Ab sofort können Kunden von Lidl, die ihr Elektroauto bei dem Discounter laden wollen, den Ladevorgang über die Lidl-Plus-App starten. Im Hauptmenü der App gibt es dafür…17. März 2022 JETZT LESEN →

-->