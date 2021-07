LIDL verkauft Nextbase Dashcam zum Schnäppchenpreis

Der Dashcam-Hersteller Nextbase hat aktuell eine Verkaufskooperation mit dem Discountunternehmen Lidl angekündigt.

Dafür erweitert Nextbase seine Reihe der Series 2 „exklusiv“ um das Dashcam-Einsteigermodell Nextbase 122+ zu einem Verkaufspreis von 49,99 Euro. Die Dashcam zeichnet sich durch eine Bildqualität mit 720p HD-Auflösung, 30 fps sowie 120° Bildwinkel aus.

Die Nextbase 122+ hat zudem einen integrierten G-Sensor, der auch im geparkten Zustand Erschütterungen wahrnehmen soll und eine bereits integrierte SD-Speicherkarte. Außerdem gibt es eine Loop-Recording-Funktionm mit der Autofahrer auch rechtlich auf der sicheren Seite sein sollen.

Nextbase 122+ Modell-Spezifikationen im Überblick

HD-Auflösung mit 720p HD mit 30 fps

120° Bildwinkel

2″-LED-Bildschirm

Erschütterungssensor (G-Sensor)

rechtskonforme Loop-Recording-Funktion

intelligenter Parkmodus zum Schutz im geparkten Zustand

Click&Go-PRO Magnet-Halterung

inklusive Nextbase 8 GB Micro SD-Karte

Die Nextbase 122+ ist ab dem 12. Juli 2021 online und stationär in vielen Filialen in Deutschland bei Lidl zum Preis von 49,99 Euro erhältlich. Das ist sogar günstiger als das Nextbase Modell 122 (ohne Plus).

