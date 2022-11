Ein Streamingdienst weniger: Lionsgate+ wird in Deutschland eingestellt

Der Markt für Streamingdienste ist prall gefüllt und es kommen immer mehr dazu. Ein Anbieter verabschiedet sich aber schon wieder aus Deutschland und weiteren Ländern, so DWDL: Lionsgate+. Ich wusste bisher nicht, dass es den Dienst gibt.

Ihr vielleicht auch nicht, denn bisher war der Dienst als Starz bei uns bekannt und zum Beispiel in den Channels von Amazon Prime Video zu finden. Das ist also nicht das Kaliber von Disney+ oder Netflix und daher ist jetzt vermutlich auch Schluss.

Schritt von Lionsgate kommt überraschend

Dieser Schritt wurde wohl recht spontan entschieden, denn in den letzten Wochen wurden unter anderem eine neue Serie und eine App für Sky geplant. Wir wissen aber noch nicht, wann Lionsgate+ bei uns offline geht und wo die Inhalte landen.

Ich vermute mal, dass das Studio die Serien und Filme in Zukunft an einen anderen Dienst verkaufen wird. Lionsgate werden einige von Hunger Games, Saw, Rambo, The Expendables oder vielleicht auch einem alten Klassiker (Blair Witch) kennen.

Einen Grund für das Ende von Lionsgate+ in Deutschland gibt es nicht, aber ich würde mal behaupten, dass man das nicht gut vermarktet hat. Wer sich noch bei Lionsgate+ umschauen möchte, der kann weiterhin die deutsche Seite aufrufen.

